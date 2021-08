Tokio - Die deutsche Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski aus Langenhagen hat bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio im Einzel-Springreiten mit ihrem Pferd Amande de B'Néville die Goldmedaille gewonnen. Silber bekam Tom McEwen aus Großbritannien, Andrew Hoy aus Australien landete auf dem Bronze-Rang.



Die Deutsche ist die erste Frau, die sich bei dieser Disziplin die olympische Spitzenposition sichert. Michael Jung auf Chipmunk FRH wurde Achter, er hatte 2012 in Peking und 2016 in Rio de Janeiro noch Gold gewonnen.

