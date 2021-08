Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten schrumpfte Ende letzter Woche angesichts der vorläufigen Zahlen der CME Group um rund 21,8.000 Kontrakte. Das Volumen folgte diesem Trend und sank zum zweiten Mal in Folge, dieses Mal um rund 96,2.000 Kontrakte. Gold trifft bei 1.840 $ auf harten Widerstand Der Rückgang des Goldpreises am Freitag war auf ...

