Kurzfristig könnte die positive Phase des Währungspaares unterhalb der Marke von 1,3860 zu Ende sein, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Wir erwarteten, dass sich das GBP am vergangenen Freitag "konsolidieren und zwischen 1,3915 und 1,3985 handeln" würde. In der Folge stieg das GBP bis auf einen Pip an die Spitze ...

