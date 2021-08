Der Euro profitierte am Montag zum Dollar von der recht freundlichen Entwicklung an den europäischen Aktienmärkten.Frankfurt - Der Euro hat am Montag etwas zugelegt. Am Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1884 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte sie noch etwas niedriger notiert. Gegenüber dem Franken kostet der Euro mit 1,0742 Franken dagegen etwas weniger als am Morgen mit 1,0754. Der Dollar geht mit 0,9041 Franken ebenfalls etwas tiefer um als im frühen Geschäft.

Den vollständigen Artikel lesen ...