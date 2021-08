Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Montag mit Gewinnen in den neuen Börsenmonat gestartet.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Montag mit Gewinnen in den neuen Börsenmonat gestartet. Rückenwind kam von freundlichen asiatischen Märkten und der Aussicht auf weitere Staatshilfen für die US-Infrastruktur. Zum Handelsende gewann der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,67 Prozent auf 4116,62 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,95 Prozent auf 6675...

Den vollständigen Artikel lesen ...