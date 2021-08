Der ISM PMI für das verarbeitende Gewerbe lag im Juli unter den Analystenschätzungen - Der US Dollar Index bewegt sich seitwärts in der Nähe von 92,00. - Die Wirtschaftstätigkeit des verarbeitenden Gewerbes in den USA hat im Juli weiter zugenommen, wenn auch langsamer als im Juni. Der ISM PMI für das verarbeitende Gewerbe sank von 60,6 auf 59,5. ...

