Wie die niederländische Dachorganisation der Obsterzeuger (NFO) am 29. Juli berichtete, haben die Teilhaber von Planasa in die Übernahme des niederländischen Himbeerzüchtungsunternehmens ABB Group aus Hedel investiert. Nach der Übernahme werden beide Unternehmen jeweils weiter unabhängig voneinander handeln, wie zuvor, hieß es in dem Artikel. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...