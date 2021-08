Am 1. September 2021 übernimmt Sabine Riewenherm als neue Präsidentin die Leitung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN). Das Bundeskabinett hat am 21. Juli 2021 auf Vorschlag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze ihrer Ernennung zugestimmt. Sabine Riewenherm ist Diplom-Biologin und seit 2011 im rheinland-pfälzischen Landesdienst in führenden Positionen tätig....

