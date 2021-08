Das HealthTech-Startup Sedimentum beschafft CHF 2,1 Millionen in einer überzeichneten Seedrunde und holt sich relevante Expertise in den Verwaltungsrat.Zug - Das HealthTech-Startup Sedimentum beschafft CHF 2,1 Millionen in einer überzeichneten Seedrunde und holt sich relevante Expertise in den Verwaltungsrat. Damit ist das Zuger Jungunternehmen gut gerüstet, um mit seiner intelligenten Sturzerkennung den DACH-Markt zu erobern. Die Sensoren von Sedimentum gewährleisten eine kontaktlose passive Sturzerkennung dank einer künstlichen Intelligenz (KI)...

