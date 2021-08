Berlin - Am Tag 219 nach Beginn der europaweiten Corona-Impfkampagne ist die Zahl der erstmals verabreichten Dosen in Deutschland auf 51,42 Millionen angestiegen, entsprechend 61,8 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 61,7 Prozent). 52,6 Prozent haben den vollen Schutz (Vortag: 52,3 Prozent), zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag.



Bei den Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren stieg die Erstimpfquote binnen eines Tages von 20,5 auf 20,7 Prozent. Insgesamt geht die zahl der täglichen Impfungen aber immer weiter zurück. Im 7-Tage-Mittel werden aktuell pro Tag insgesamt rund 405.000 Impfdosen für die Erst- und Zweitimpfungen verabreicht, auf dem Höhepunkt der Impfkampagne Anfang Juni waren es mehr als doppelt so viele.

