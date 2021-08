Tokio - Bei den Olympischen Spielen in Tokio haben die deutschen Bahnradfahrerinnen Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger in der Mannschaftsverfolgung auf 4.000 Metern die Gold-Medaille gewonnen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

