FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.08.2021 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS MEGGITT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 750 (560) PENCE - BERENBERG RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 440 (415) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES RIGHTMOVE TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 710 (455) PENCE - BERENBERG RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 4100 (3640) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1250) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5550 (5900) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES GAMES WORKSHOP GROUP TARGET TO 13200 (12450) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TP ICAP PRICE TARGET TO 285 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 800 (455) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS PRIMARY HEALTH PROPERTIES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 176 (170) P - LIBERUM RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1070) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES PLAYTECH TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - PEEL HUNT RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 980 (950) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3600 (3300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES WAREHOUSE REIT PRICE TARGET TO 170 (135) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 800 (499) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1485 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS IAG PRICE TARGET TO 255 (280) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 535 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 280 (295) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 245 (214) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 215 (214) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 4250 (4175) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1475 (1450) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de