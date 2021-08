Die 2017 gestartete Technologie-Partnerschaft von Spitch mit Genesys erhält weiteren Auftrieb durch eine neue Listung in AppFoundry.Zürich - Die 2017 gestartete Technologiepartnerschaft von Spitch mit Genesys erhält weiteren Auftrieb durch eine neue Listung in AppFoundry, die das Vertrauen unserer globalen Partner in die Lösungen von Spitch unterstreicht. Zusätzlich zu Spitch ASR - einer universellen Spracherkennungs-Engine - wurden nun auch Spitch Virtual Assistants (VA) in die Genesys Cloud aufgenommen.

