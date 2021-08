Sylt und der Schwarzwald sind Magneten für Urlauber aus ganz Deutschland. Doch auch abseits der altbekannten Pfade gibt es viel zu erleben. Wenig bekannte Orte wie das Thüringer Meer, Monschau oder das Pfälzer Bergland locken mit ihrem ganz eigenen Charme und bieten Urlaubern neue Landschaften und viel Erholung.Von Holger HinzDie Wahl des Urlaubsortes fällt vielen schwer. Soll es schon wieder für den Strandurlaub nach Rügen, zum Wanden in den Schwarzwald oder Oberstdorf gehen? Keine Frage, sind dies alles schöne Orte. Doch für Reiselustige lohnt sich auch ein Blick über den Tellerrand. Das Lausitzer Seenland, Donautal und das Pfälzer Bergland sind nur wenigen Urlaubern ein Begriff, stehen den bekanntesten und schönsten Orten Deutschlands aber in nichts nach. Häufig sind unentdeckte Orte wie etwa das Thüringer Meer nicht von Touristen überlaufen und man erhält Einblick in neue Landschaften.Wandern im "Schwäbischen Grand Canyon"Im Süden Baden-Württembergs liegt der ...

