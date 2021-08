Leicon, ein neues Gemeinschaftsunternehmen von Leinenetz und Avacon Natur, soll kalte Nahwärme für Kommunen und Projektentwickler liefern. Das soll Quartiere CO2-neutral machen. In Neustadt am Rübenberge haben der Netzbetreiber Leinenetz und der Energieversorger Avacon Natur am gestrigen Montag die gemeinsame Tochtergesellschaft Leicon gegründet. Klarer Fokus: Leicon soll Kalte Nahwärme für kommunale und privatwirtschaftliche Quartiere realisieren. Das Unternehmen soll auch zu der Technologie beraten.Die ...

