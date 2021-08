Die wichtigsten Indizes an der Wall Street eröffnen in der Nähe der Schlusskurse vom Montag - Defensive Sektoren handeln nach der Eröffnungsglocke im positiven Bereich - Energieaktien bleiben angesichts der fallenden Rohölpreise auf dem Rückzug - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA handeln nach der Eröffnungsglocke in der Nähe der Schlussstände ...

