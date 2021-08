Grüne Kritik an UmweltbeihilfeleitlinienSchon die Ziele des EU Green Deals, insbesondere Klimaneutralität 2050, die Emissionsreduktion von 55 Prozent bis 2030 und der angestrebte Anteil der erneuerbare Energien am Bruttoenergieverbrauch von 38 bis 40 Prozent bis 2030 sind viel zu schwach, als dass damit die Klimaziele von Paris einzuhalten wären. Vielmehr führen sie zu weiteren massiven Treibhausgasemissionen weit über 2030 hinaus und damit auf den 3 Grad Celsius-Pfad bis 2050, welcher einen Fortbestand der menschlichen Zivilisation auf unserem Planeten, so wie wir sie kennen, nahezu unmöglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...