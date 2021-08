Der Schweizer Aktienmarkt bleibt damit auf Rekordkurs, hat der SMI doch am Morgen die Marke von 12'200 Punkten überschritten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag wenig verändert beendet. Er bleibt damit auf Rekordkurs, hat der SMI doch am Morgen die Marke von 12'200 Punkten überschritten und leicht darüber ein neues Rekordhoch markiert. Danach ging dem Markt allerdings die Luft etwas aus, so dass das wichtigste Schweizer Aktienbarometer schliesslich relativ klar unter dem neuen Rekordstand von...

Den vollständigen Artikel lesen ...