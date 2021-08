Der Markit PMI für das verarbeitende Gewerbe in Kanada ist im Juli geringfügig gesunken - Der US Dollar Index steigt weiter in Richtung 1,2550 - Der Markit PMI für das verarbeitende Gewerbe in Kanada ist im Juli weiter gestiegen, wenn auch weniger stark als im Juni. Der Wert sank von 56,5 auf 56,2. Shreeya Patel, Ökonomin bei IHS Markit, kommentierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...