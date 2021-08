Die Ökonomen der HSBC erwarten bei der Sitzung der Bank of England am Donnerstag, den 5. August, keine Zinswende. Daher könnte der GBP/USD nach einer dovishen "Old Lady" etwas unter Abwärtsdruck geraten. Kurzfristig dürfte das Pfund Sterling an Wert verlieren "Das GBP ist nach wie vor in gewissem Maße auf die globale Risikobereitschaft abgestimmt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...