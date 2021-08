Die Umsätze der Carrefour Group sind in dem 2. Quartal (Q2) um 3,6% angestiegen und sein Bruttoumsatz in der ersten Jahreshälfte 2021 nahm um 3,9% auf 38,256 Millionen EUR zu, ein Anstieg von 5,2% bei konstanten Wechselkursen. Der Nettoumsatz belief sich auf 34,462 Millionen EUR. Quelle: JPstock / Shutterstock.com Der Lebensmittelonlinehandel in Frankreich ist in dem Q2 2021 erneut...

Den vollständigen Artikel lesen ...