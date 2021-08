Der Franken war zuletzt wieder deutlich erstarkt. Experten erklärte sich dies mit der grossen Unsicherheit an den Finanzmärkten, während die wirtschaftlichen Aussichten für die Schweiz sehr rosig seien.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar etwas gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1877 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Vorabend. Gegenüber dem Franken verharrt der Euro mit 1,0729 Franken unterdessen auf dem tiefsten Stand seit November 2020. Der Dollar ermässigt sich leicht auf 0,9036 Franken. Der Franken war zuletzt wieder deutlich...

