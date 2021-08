Mercedes-Benz will für die Fertigung künftiger Batterie-Generationen in der Anlagentechnik enger mit den Grob-Werken zusammenarbeiten. Die deutschen Grob-Werke sind laut Mercedes-Benz ein Weltmarktführer für hochinnovative Batterieproduktions- und Automatisierungssysteme. Sie seien bereits ein langjähriger Partner des Unternehmens. Bereits heute kämen bei der Produktion von Batterien bei Mercedes-Benz die Systeme der Grob-Werke zum EinsatzNun wolle man in der Anlagentechnik weitere Potenziale hinsichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...