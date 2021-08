FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.08.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3700 (3820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 350 (355) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (6150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 68 (57) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 800 (491) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RESUMES CAPITA GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 80 PENCE - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 310 (285) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 396 (395) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1000 (973) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 3250 (3110) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 2060 (2050) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 430 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 352 (340) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 390 (385) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES TAYLOR WIMPEY TARGET TO 213 (212) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BP PRICE TARGET TO 313 (294) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 607 (565) PENCE - 'BUY' - DZ BANK RAISES ANGLO AMERICAN FAIR VALUE TO 2200 (2012) PENCE - 'SELL' - EXANE BNP CUTS MEGGITT TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 800 (575) PENCE - GOLDMAN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 440 (420) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES CAPITAL & COUNTIES TARGET TO 165 (160) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1250 (1195) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES BP PRICE TARGET TO 390 (350) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES BP PRICE TARGET TO 410 (380) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 800 (473) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de