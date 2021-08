Es ist einer der größten Speicher in Europa. Er soll künftig Netzdienstleistungen erbringen und Stromausfälle wie im August 2019 verhindern helfen.Sungrow hat eines der großen Energiespeicherprojekte in Europa erfolgreich abgeschlossen. Das Kraftwerk "Minety" mit 100 Megawatt Leistung und 100 Megawattstunden Kapazität sei in Großbritannien erfolgreich ans Netz angeschlossen worden, teilte das chinesische Photovoltaik-Unternehmen am Mittwoch mit. Es werde künftig Dienstleistungen für die Netzfrequenzregulierung erbringen sowie die Nutzung erneuerbarer Energien zu maximieren. Infolge eines kurzfristigen ...

