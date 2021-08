Per App können potenzielle Investoren künftig Bildes ihres Dachs sowie der Hauselektrik an Pfalzsolar übermitteln und erhalten ein erstes Angebot für eine Photovoltaik-Anlage. Perspektivisch sollen auch Servicefälle über die App abgewickelt werden.Die Corona-Pandemie hat in Sachen Digitalisierung einiges bewegt. Dieser Trend macht auch vor der Photovoltaik-Branche in Deutschland nicht halt. So hat Pfalzsolar am Mittwoch seine neue, eigens mit dem Start-up Re-Onion entwickelte App für Privatkunden präsentiert. Mit dieser könnten potenzielle Photovoltaik-Investoren über eine Kamerafunktion ganz ...

