Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Mittwoch nach teils kritischen Äusserungen der US-Börsenaufsicht SEC ein wenig gefallen.Frankfurt - Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Mittwoch nach teils kritischen Äusserungen der US-Börsenaufsicht SEC ein wenig gefallen. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde die Digitalwährung gegen Mittag zu 37'800 Dollar gehandelt und damit rund ein Prozent tiefer als am Vortag. Seit Anfang des Monats steht der Kurs des Bitcoin unter Verkaufsdruck. Er ist seitdem mehr als zehn Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...