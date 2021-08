Auch der Franken hat zum Dollar etwsa nachgegeben. Damit kostet der Dollar nun 0,9048 Franken nach 0,9036 Franken am frühen Morgen.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Stimmungsdaten aus der Eurozone gegenüber dem US-Dollar gefallen. Am frühen Nachmittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1856 Dollar und damit etwas tiefer als am Morgen. Auch der Franken hat zum Dollar etwsa nachgegeben. Damit kostet der Dollar nun 0,9048 Franken nach 0,9036 Franken am frühen Morgen. Entsprechend ist der Euro...

