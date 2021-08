Berlin - In der Debatte um die geplanten Corona-Vorgaben der Bundesregierung für den Herbst fordert die Linke eine Beibehaltung der kostenlosen Tests. "So lange es Testpflichten gibt, muss es kostenlose Tests geben", sagte der Bundesgeschäftsführer der Linken, Jörg Schindler, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



"Die Abschaffung kostenloser Tests ist im höchsten Maße unsozial." Es hätten noch längst nicht alle Menschen Gelegenheit gehabt, sich impfen zu lassen, "und einige Wenige werden sich aus gesundheitlichen Gründen auch langfristig nicht impfen lassen können". All diese Menschen brauchten Schnelltests, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. "Die Teilnahme am öffentlichen Leben dürfe niemals vom Geldbeutel abhängen", forderte Schindler.

