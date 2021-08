Profitiert hat der Dollar von einer sehr guten Stimmung im US-Dienstleistungssektor.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch nach starken Konjunkturdaten aus den USA gefallen. Am Nachmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1845 US-Dollar. Am frühen Nachmittag war der Euro noch bis auf 1,1900 Dollar gestiegen. Auch zum der Franken kann sich der Dollar erholen und wird aktuell zu 0,9066 Franken gehandelt, nachdem er im frühen Geschäft bis 0,9036 gesunken war.

