Der US ISM Services PMI erreichte im Juli ein neues Rekordhoch - Der US Dollar Index erholt sich nach dem positivem Bericht über 92,00 - Die Wirtschaftstätigkeit im US-Dienstleistungssektor expandierte im Juli in einem noch nie dagewesenen Tempo. Der ISM-Dienstleistungs-PMI des Institute for Supply Management (ISM) stieg von 60,1 im Juni auf ein ...

