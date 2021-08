Der Nettoumsatz ist in dem zweiten Quartal von 2021 um 49,3 Millionen USD oder 5% auf 1.141,6 Millionen USD gegenüber 1.092,3 Millionen USD in dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Der Bruttogewinn war 110,0 Millionen USD, was einen Anstieg von 40% gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt. Foto © Fresh Del Monte Wie Fresh Del Monte am 4. August berichtete, ist der Nettoumsatz...

Den vollständigen Artikel lesen ...