Rund 4.000 Besucher informierten sich am Stand der BLE Qualitätskontrolle auf der Bundesgartenschau in Erfurt. Vom 19. bis 23. Juli wurde direkt am Info-Punkt der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft ( i-Punkt GRÜN dbg) ein Marktstand mit regionalem und saisonalem Obst und Gemüse errichtet. Foto © BLE Bei bestem Sommerwetter besuchten vor allem Familien den Marktstand...

