Zürich - Der Personaldienstleister Adecco will in Frankreich eine Beratungsfirma mit einem Umsatz von 40 Millionen Euro kaufen. Zudem wird die gesamte Sparte Talent Solutions neu aufgestellt. Die Firma, die übernommen werden soll, heisst BPI Group und ist mit ihren rund 300 Mitarbeitern der drittgrösste HR-Consulting-Services-Anbieter Frankreichs, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

