Berlin - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) schließt Einreisebeschränkungen für Ungeimpfte, wie in den USA geplant, auch für Deutschland nicht aus. "Das ist sicherlich eine Möglichkeit, die denkbar ist", sagte sie den Sendern RTL und ntv.



"Aber gerade bei der Reisefreiheit und gerade bei der Bewegungsfreiheit stellt sich die Frage, ob das verhältnismäßig ist." In den USA ist geplant, nur noch doppelt Geimpfte einreisen zu lassen. Bisher ist die Einreise von Bürgern der Europäischen Union in die Vereinigten Staaten auch für vollständig Geimpfte nicht gestattet.

