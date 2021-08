Der Reutlinger Anlagenbauer konnte trotz niedrigerem Umsatz den Gewinn im ersten Halbjahr 2021 mehr als verdoppeln. Während die Arbeiten an den CIGS-Projekten brach liegen, ergeben sich neue Perspektiven im Segment Energy Storage.Die Manz AG hat im ersten Halbjahr 2021 einen Umsatz von 114,4 Millionen Euro verzeichnet. Dies sei ein Rückgang um acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, teilte der Anlagenbauer aus Reutlingen am Donnerstag mit. Ein wesentlicher Grund dafür sei "die kundenseitig bedingte Unterbrechung der Arbeiten an den CIGS-Projekten" in China im Photovoltaik-Segment. Insgesamt ...

