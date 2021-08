Viel Interesse, aber auch Erlösrückgang durch die Unterbrechung von Projekten: So beschreibt Manz seine Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021. Anlagen für die Batterieproduktion sind stark nachgefragt, meldet der Maschinenbau-Spezialist Manz. Für das erste Halbjahr 2021 verzeichnete er Umsatzerlöse in Höhe von 114,4 Mio. EUR. Das ist ein Rückgang um 8,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das liege im Wesentlichen daran, dass Hersteller von CIGS-Solarzellen in China den Aufbau von Fabriken ...

