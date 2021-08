Die Schweizer Net-Module-Gruppe hat Remo Viscardi zum neuen CEO ernannt. Der bisherige CEO Jürgen Kern hat sich aus der operativen Führung des Unternehmens zurückgezogen und ist in den Verwaltungsrat gewechselt. Als neuer CEO von Net Module, Hersteller von Kommunikationsprodukten für M2M und IoT, will sich Remo Viscardi in den nächsten Jahren mit State-of-the-Art-Technologie und OEM-Produkten auf ausgewählte Zielmärkte wie Transportation mit ÖPNV, ...

