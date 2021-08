Zwei Modelle für private und gewerbliche Photovoltaik-Dachanlagen sind ab August in der neuen "BS-M10"-Modulserie verfügbar. Dabei setzt Bauer erstmals auf die 10-Busbar-Halbzellentechnologie.Die Bauer Solartechnik GmbH hat zwei neue Solarmodule für private und gewerbliche Photovoltaik-Dachanlagen vorgestellt. In der neuen Baureihe "BS-M10" seien seit diesem Monat Module mit Leistungen von 400 und 405 Watt verfügbar, teilte der deutsche Photovoltaik-Hersteller mit Sitz in Selzen mit. Es handele sich um die Nachfolger der Modulreihe "BS-6MH5B" und stelle eine konsequente Weiterentwicklung dar. ...

