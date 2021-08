FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.08.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3055 (2790) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES KEYWORDS STUDIOS TARGET TO 3200 (2900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 355 (353) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 85 (80) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 170 (160) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES XP POWER LTD PRICE TARGET TO 6050 (5945) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2000 (1760) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 815 (775) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HALMA TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 2900 (2780) PENCE - GOLDMAN CUTS LLOYDS TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 45 (50) PENCE - GOLDMAN CUTS NATWEST TO 'BUY' (CONVICTION BUY LIST) - PRICE TARGET 305 (320) PENCE - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 210 (225) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 820 (700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 240 (235) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 645 (605) PENCE - JPMORGAN CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1450 (1250) P - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES UNITE GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1350 (1125) PENCE - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1240 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LBBW RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1600 (1500) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 82 (94) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4000 (3900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HSBC PRICE TARGET TO 450 (430) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES TAYLOR WIMPEY TARGET TO 195 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'ADD' ('BUY') - STIFEL CUTS UNITE GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - UBS CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 100 (102) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1758 (1770) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 260 (255) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

