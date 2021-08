Frankfurt/Main - Der DAX hat am Donnerstagmittag keine klare Richtung gezeigt. Nach einem verhaltenen Start gab es zunächst überwiegend Kursgewinne, bis 12:30 Uhr wurde der Index wieder mit rund 15.695 Punkten berechnet und damit fast genau auf Vortagesschluss.



Bei den Einzelwerten gab es aber große Unterschiede: Merck-Papiere waren über fünf Prozent im Plus, Siemens legte über drei Prozent zu. Auf der anderen Seite knickte die Bayer-Aktie um über fünf Prozent ein, Adidas um fast fünf Prozent. Alle vier hatten am Morgen frische Bilanzzahlen veröffentlicht. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 27.728,12 Punkten geschlossen (0,52 Prozent).



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1844 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8443 Euro zu haben.

