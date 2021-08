Der Freistaat hat im ersten Halbjahr rund 560 Megawatt mehr Photovoltaik-Leistung zugebaut. Allerdings bereitet der Rückgang bei den Dachanlagen zwischen 300 und 750 Kilowatt nach Auslaufen der Übergangsfrist im zweiten Quartal Sorgen.Der Ausbau der Erneuerbaren kommt in Bayern voran - zumindest bei Photovoltaik, Biomasse und Geothermie. In diesen drei Bereichen sind im ersten Halbjahr deutschlandweit sowohl die meisten Anlagen als auch die größte neu installierte Leistung zu verzeichnen gewesen, wie das Wirtschaftsministerium in München am Donnerstag erklärte. Der Zubau bei der Photovoltaik habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...