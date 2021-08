Solarwatt hat in Großbritannien eine neue Vertriebsgesellschaft gegründet, die Solarwatt Technologie Ltd. Die Gründung des Tochterunternehmens sei der "nächste logische Schritt", nachdem Solarwatt seit 2018 auch im Photovoltaik-Markt Großbritannien aktiv ist. Zudem reagiere Solarwatt damit auf die steigende Nachfrage nach Photovoltaik-Systemen in Großbritannien. Der Brexit schreckt Solarwatt nicht ab. Solarwatt-CFO Sven Böhm zeigt sich zuversichtlich: "Insbesondere das vergangene Jahr hat uns deutlich ...

