Im ersten Halbjahr hat das Allgäuer Unternehmen Bestellungen für Speichersysteme mit mehr als 20 Megawattstunden auch Belgien Dänemark und Spanien erhalten. Doch nicht nur dort und im deutschsprachigen Raum, sondern auch in Großbritannien, Schweden oder Irland verzeichnet Sonnen wachsende Absätze.Photovoltaik-Heimspeicher sind gefragt: Dies gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für viele andere europäische Länder. Dies sind zumindest die Erfahrungen von Sonnen, die der Hersteller auf Basis seiner Absatzzahlen für das erste Halbjahr sammelte. So seien allein in Belgien, Dänemark und Spanien ...

