Die Wetterkapriolen beeinflussen auch die europäische Kernobsternte. Es gibt mehr deutsche Äpfel, aber das europäische Umfeld schwächelt in der Menge. Bei EU-Birnen deutet sich die kleinste Birnenernte der letzten 30 Jahre an. Was bedeutet das für den Markt? Bildquelle: Shutterstock.com Nach der schwachen EU-Apfelernte im Vorjahr waren die "Bäume...

Den vollständigen Artikel lesen ...