Trotz der vielen Herausforderungen, die die Baumnussproduktion 2021/22 bereit hält, ist vorhergesagt, dass ähnliche Niveaus wie in der Vorsaison erreicht werden. Das wurde auf der 3D-Online-Konferenz des International Nut and Dried Fruit Council (INC) berichtet, die am 25.-27. Mai stattfand. Foto © INC Die Konferenz brachte mehr als 1.300 Leute aus der Industrie aus über 70...

