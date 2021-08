Gegen Ende der diesjährigen Frühkartoffelsaison hat sich das Preisband der Erzeugerpreise vergrößert. Obwohl die Hektarerträge in Niederösterreich (NÖ) sowohl in den Trocken- als auch in den bewässerbaren Gebieten sehr verhalten bleiben und das Ertragsniveau des Vorjahres nicht erreicht werden dürfte, ist am Markt dennoch ausreichend Ware vorhanden,...

Den vollständigen Artikel lesen ...