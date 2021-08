Der Energieatlas Rheinland-Pfalz besitzt nun auch eine Kartenansicht, die das Solarpotenzial in Landkreisen und Verbandsgemeinden darstellt. Dabei ist jeweils das Potenzial in Kilowattstunden pro Jahr angezeigt. Die Ansicht enthält Daten für Photovoltaik und Solarthermie. Ziel ist es, das Solarpotenzial in Rheinland-Pfalz für Kommunen besser sichtbar zu machen. Das Photovoltaikpotenzial kann auch als PV-Leistung und mögliches CO2-Einsparpotenzials abgefragt werden. Der potenzielle Stromertrag berechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...