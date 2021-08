Der Wohnungsriese Vonovia hat in Dresden 189 Photovoltaik-Anlagen auf seinen Gebäuden installiert. Damit sei jedes dritte Gebäude des Unternehmens in der Stadt mit einer Solaranlage ausgestattet. In Summe haben die Solarstrom-Anlagen von Vonovia in Dresden einen Spitzenleistung von 8.730 kW. Das Unternehmen hat dafür 8,5 Millionen Euro investiert. "Wir planen die Installation von weiteren 80 Anlagen. Das wird die Gesamtleistung um weitere 4.000 kWp erhöhen", sagt Rafael Wilke, Leiter Energieerzeugung ...

