MP Materials (NYSE: MP), der größte Produzent so genannter Seltener Erden in der westlichen Welt, konnte das Produktionsvolumen des zweiten Quartals um 11% auf 10.305 Tonnen Seltene Erden-Oxide steigern. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres waren es 9.287 Tonnen. Das Unternehmen führte dies auf leichte Verbesserungen in der Effizienz des Betriebs auf der Mountain Pass-Mine zurück. Wie MP Materials weiter mitteilte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...